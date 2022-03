L’incappucciato tra i templi è Raoul Bova

AGRIGENTO – L’attore Raoul Bova ha visitato la Valle dei Templi ad Agrigento e ha passeggiato lungo la via Sacra. Felpa nera con cappuccio e occhiali da sole, per passare inosservato, il cinquantenne regista ed ex nuotatore è forse riuscito a rimanere in incognito fra le rovine di Akragas, ma così non è stato quando – su Instagram – ha condiviso un selfie fatto davanti al tempio della Concordia.

“La storia che diventa arte e ci immerge in tempi e mondi a noi sconosciuti… per questo estremamente affascinanti”, ha scritto l’attore romano