Lentini: morta donna di 45 anni, marito sotto torchio

Morta a 45 anni con una coltellata alla gola. E al momento sono queste le uniche notizie certe di un delitto che assume i contorni del giallo.

Doveva essere un sabato sera come tanti altri per una donna originaria del Marocco ma residente da anni a Lentini con il marito. E’ stato proprio lui, intorno alle 21.30, dalla loro casa in via Ronchi, uno dei quartieri storici del paese, a chiamare i soccorsi.

Gli agenti della squadra mobile intervenuti sul posto hanno trovato la donna senza vita riversa sul pavimento, inutile l’intervento del personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare la morte della donna che lascia anche un figlio di 19 anni. Sull’accaduto indagano gli investigatori della squadra mobile di Siracusa e del commissariato di Lentini che stanno sentendo vicini di casa e amici della vittima alla ricerca di elementi utili al caso. Sul posto anche la polizia scientifica di Catania per i rilievi del caso. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta.

Il marito è stato interrogato a lungo nel commissariato di Lentini dal sostituto procuratore Gaetano Bono, che coordina le indagini. L’uomo di 45 anni deve chiarire la sua posizione: prima avrebbe riferito che si sarebbe trattato di un incidente domestico e successivamente avrebbe accennato ad un suicidio. Entrambe le ipotesi, però, non hanno convinto gli inquirenti. Adesso si cerca di capire se la coppia avesse avuto degli scontri in passato: secondo una ricostruzione l’uomo potrebbe aver accoltellato la donna al termine di una lite furibonda.