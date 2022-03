L’auto circolava a fatica, nel cofano 650 kg di limoni

NOTO (SIRACUSA) – I carabinieri di Noto hanno denunciato due avolesi, di 45 e 50 anni, per ricettazione in concorso poiché trovati in possesso di oltre 650 chili di limoni. I militari, nella notte, nel corso di un servizio per la prevenzione e il contrasto dei furti in aree rurali, nella zona del Lido di Noto, si sono imbattuti in una vecchia utilitaria che circolava a fatica, visto il carico, e con i fari spenti.

Notato il repentino cambio di marcia e di direzione della vettura per sfuggire al controllo, i carabinieri l’hanno raggiunta e hanno fermato i due occupanti mentre tentavano di scappare a piedi per le campagne circostanti. Nell’auto c’erano 600 chili di limoni della cui provenienza non è stata fornita alcuna informazione. I limoni sono stati donati in beneficenza a quattro realtà benefiche attive nel territorio: la Caritas, la Comunità Incontro, la Mensa di San Corrado e la Bottega Solidale.