Istituita commissione regionale per il long Covid

Al termine della fase acuta del Covid un numero sempre maggiore di pazienti presenta un complesso quanto eterogeneo quadro di manifestazioni cliniche definite “long Covid” che investono la sfera respiratoria, motoria e neuropsicologica che preoccupa non poco la sanità e la scienza medica. Spesso, insomma, la guarigione non è completa e cresce la necessità, anche in Sicilia, di una assistenza con presa in carico multidisciplinare del paziente.

L’assessorato alla Salute ha così istituito, presentandolo nei giorni scorsi a Enna, un tavolo tecnico per la gestione della sindrome. Coordinata dal neurologo Dino Bramanti, la commissione comprende specialisti delle varie discipline interessate: Rossella Ciurleo, Bruno Cacopardo, Giuseppe Arcidiacono, Tullio Prestileo, Giovanni Fazio, Marinella Ruggeri, Giorgio Mandalà, Daniele La Barbera, Erika La Cascia, Salvatore Corrao, Maria Lucia Furnari, Valeria Coco e Pietro Cataldo. Il tavolo tecnico svolgerà compiti consultivi e di supporto all’assessorato cercando di uniformare l’assistenza con cure specialistiche e percorsi terapeutici mirati.