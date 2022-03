Impennata del Covid a Palermo e Agrigento

Sono 6.002 i nuovi casi di Covid in Sicilia, ieri erano 6.099. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 35.547 test, con il tasso di positività che scende dal 19 al 16%. Ventinove i morti, circa 13.400 i guariti. Nelle intensive sono ricoverati 62 pazienti (+3).

Questa la suddivisione dei nuovi contagiati nelle 9 province: 2.012 a Palermo, 1.063 ad Agrigento, 972 a Messina, 878 a Catania, 704 a Ragusa, 639 a Trapani, 607 a Siracusa, 572 a Caltanissetta, 153 a Enna.

Per quanto riguarda la settimana dal 7 al 13 marzo in Sicilia c’è stato un aumento della curva epidemica. L’incidenza di nuovi casi è pari a 42.602 (+36,3%), con un valore cumulativo di 881,35/100.000 abitanti. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Agrigento (1242/100.000 abitanti), Ragusa (1119/100.000) e Trapani (1110/100.000).

Si consolida per la nona settimana consecutiva il trend in calo di nuove ospedalizzazioni, pertanto si registra una situazione epidemica acuta con un’incidenza in aumento ma un’ospedalizzazione in costante riduzione. Per quanto riguarda la campagna vaccinale i dati fanno riferimento alla settimana dal 9 al 15 marzo. Nella fascia d’età 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 28,15%, mentre hanno completato il ciclo primario 74.274 bambini, pari al 23,59%. Gli over 12 vaccinati con almeno una dose si attestano all’89,82%. La percentuale di quanti hanno completato il ciclo primario è dell’88,35% del target regionale. Sono 865.934 i cittadini che possono effettuare la somministrazione booster ma non l’hanno ancora fatta. Complessivamente i vaccinati con dose aggiuntiva/booster sono 2.611.661 pari al 75,10% degli aventi diritto. Dal primo marzo sono state effettuate 932 somministrazioni con il vaccino Nuvaxovid (Novavax).

Tornando ai dati giornalieri, in tutta Italia i nuovi casi sono 72.568. Ieri erano 85.288. I decessi sono 137 (ieri 180). Effettuati 490.711 tamponi molecolari e antigenici (ieri 587.015), il tasso di positività è al 14,8%, stabile rispetto al 14,5% di ieri.

Sono 477 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 25 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 31. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.410, ovvero 63 in meno rispetto a ieri.