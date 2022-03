Il nuovo arcivescovo tra i guariti dal Covid

CATANIA – Accompagnato dal cappellano dell’ospedale di piazza Santa Maria di Gesù, padre Gianni Romeo, il nuovo arcivescovo di Catania, Luigi Renna, ha incontrato stamattina il personale e i pazienti del Garibaldi Centro, celebrando la messa all’interno della storica cappella del presidio e salutando uno per uno tutti i fedeli. “Le nuove parrocchie – ha detto il prelato – sono proprio gli ospedali, luoghi di sofferenza e passione, in cui l’amore per il prossimo trova la sua più concreta espressione”.

A riceverlo è stato il direttore generale dell’Arnas Garibaldi, Fabrizio De Nicola, il quale a conclusione della celebrazione ha donato una stampa su tela di un dipinto di Francesco Scialfa che ritrae lo stesso ospedale. A conclusione della visita il nuovo arcivescovo ha voluto visitare il reparto di riabilitazione Covid, incontrando coloro che sono guariti ma che ancora soffrono gli strascichi della malattia.