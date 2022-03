Il Covid si concentra a Palermo

Sono 5.497 i nuovi casi di Covid in Sicilia, ieri erano 5.528. L’Isola è terza in Italia alle spalle di Lazio e Lombardia. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati quasi 34.000 test, con il tasso di positività che rimane al 16%. Venticinque i morti (il totale arriva a 9.721), circa 5.400 i guariti. Nelle intensive sono ricoverate 65 persone (+1).

Questi i dati del contagio nelle singole province: Palermo con 1.697 casi, Catania 922, Messina 855, Agrigento 830, Trapani 721, Siracusa 521, Ragusa 521, Caltanissetta 321, Enna 268.

In tutta Italia i nuovi casi sono 53.127. Ieri erano stati 54.230. Le vittime del virus sono 156 (ieri 136). Effettuati 425.638 test (ieri 453.341), il tasso di positività è al 12,5%, in lieve aumento rispetto al 12% di ieri.

Sono 527 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 19 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 35. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.274, ovvero 140 in meno rispetto a ieri. Sono 13.268.459 gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia, mentre i morti totali salgono a 156.649. I dimessi e i guariti sono 12.135.331, con un incremento di 48.481 rispetto a ieri. Sono 976.479 le persone attualmente positive, con un aumento di 5.324 nelle ultime 24 ore.