Greco e Moro in azzurro

Doppia convocazione in nazionale in casa Catania. Freddi Greco e Luca Moro sono stati chiamati dal commissario tecnico dell’Italia Under 20, Alberto Bollini, per gli ultimi due impegni del Torneo 8 Nazioni contro Germania e Norvegia.

Domenica gli azzurrini si raduneranno ad Ascoli per cominciare la preparazione in vista della sfida contro la Germania, che guida la classifica con un punto di vantaggio sulla nostra nazionale. La sfida contro i pari età tedeschi si disputerà giovedì 24 marzo (ore 17, diretta su Rai Sport) allo stadio Cino e Lillo Del Duca, mentre lunedì 28 marzo (ore 18) a Sapsborg è in programma la gara conclusiva con la Norvegia.

Per effetto della convocazione Greco, alla prima chiamata, e Moro, già in gol all’esordio lo scorso novembre contro la Repubblica Ceca, non ci saranno per le sfide di campionato del Catania contro Avellino e Taranto, in programma rispettivamente il 23 e 27 marzo.

Questo l’elenco completo dei convocati. Portieri: Denis Franchi (Paris Saint-Germain), Alessandro Russo (VV Sint-Truiden), Alessandro Sorrentino (Pescara). Difensori: Tommaso Barbieri (Juventus), Riccardo Calafiori (Genoa), Andrea Carboni (Cagliari), Alessandro Circati (Parma), Christian Dalle Mura (Pordenone), Davide Angelo Ghislandi (Turris), Andrea Papetti (Brescia), Alessandro Pio Riccio (Juventus), Matteo Ruggeri (Salernitana). Centrocampisti: Alessandro Bianco (Fiorentina), Jean Freddi Pascal Greco (Catania), Giuseppe Leone (Juventus), Tommaso Pantaleo Milanese (Alessandria), Simone Panada (Atalanta), Nikola Sekulov (Juventus), Cristian Volpato (Roma), Emanuele Zuelli (Juventus). Attaccanti: Riccardo Ciervo (Sassuolo), Sebastiano Esposito (Basilea), Daniel Maldini (Milan), Luca Moro (Catania), Gaetano Pio Oristanio (Volendam), Edoardo Vergani (Salernitana).