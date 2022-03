Gli azzurri sono a Palermo

La Nazionale dopo aver lasciato Coverciano è atterrata a Palermo dove nel pomeriggio sosterrà la rifinitura e soprattutto dove domani sera (ore 20,45, diretta su Rai1) affronterà la Macedonia del Nord per la semifinale dei playoff mondiali. Il programma prevede la conferenza stampa di Roberto Mancini e del capitano Giorgio Chiellini che scioglierà i dubbi sulla sua disponibilità. Entro la mezzanotte il ct dovrà comunicare alla Fifa la lista dei 23 giocatori che impiegherà tra campo e panchina per la sfida di domani.

Una sfida che ha fatto registrare il ‘sold out’ allo stadio Barbera che ritrova nell’occasione la capienza al 100% : previsti quindi 33.000 spettatori. Proprio per questo la Figc ha lanciato un invito a tutti i tifosi che si recheranno allo stadio a rispettare le modalità di accesso previste durante l’acquisto dei tagliandi. E per evitare assembramenti e code ai tornelli sono state programmate fasce orarie di accesso ai diversi settori dell’impianto: tribuna coperta e laterale 18-18,30, curva nord 18,30-19, curva sud 19-19,30 e infine gradinata 19,30-20. Per le normative anti-Covid sarà necessario il green pass rafforzato e la mascherina FFP2.