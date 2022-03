“Finalmente rimuovono le auto bruciate”

E’ in corso l’operazione per rimuovere auto e scooter carbonizzati che, da oltre un mese, restavano ai bordi della corsia di via Padova. Una situazione segnalata dall’intero consiglio del III municipio. “Parliamo di un intervento che non sarà semplice ma la cosa fondamentale è che si cominciano a rimuovere i primi mezzi”, dice il presidente Paolo Ferrara. “Nel giro di pochissimi giorni contiamo di rimuovere il tutto e restituire il giusto decoro e sicurezza a una strada fortemente trafficata del nostro territorio”.

Inviate le vostre segnalazioni a [email protected] o tramite il nostro account ufficiale su Facebook