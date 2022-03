Crisanti: “Dall’1 aprile abolirei il green pass”

“Io dal primo aprile abolirei del tutto sia il super che il green pass”. Ospite a Rai Radio1 di Un giorno da pecora, Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova, si è espresso così sulle limitazioni imposte dal governo. “Con tutti questi vaccinati – ha detto – non ha più senso mantenerlo, anche perché l’Italia non è che abbia fatto molto meglio di altri Paesi che non l’avevano adottato”.

Crisanti ha parlato pure dell’ondata di profughi ucraini e del rischio che possano portare un aumento del Covid in Italia: “Non bisogna avere paura, possiamo ospitare queste persone senza pericoli”, ha spiegato . “Nel nostro Paese – ha aggiunto – abbiamo circa 60 mila casi di Covid al giorno. Supponiamo di ospitare 50 mila rifugiati ucraini e che il 10% sia infetto: sarebbero 5 mila e non avrebbero nessun impatto sulla nostra situazione”.