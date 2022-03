Covid: in Sicilia positività al 17,7%

In Sicilia sono 6.628 i nuovi casi di Covid a fronte di 37.441 test effettuati. Il tasso di incidenza risale al 17,7%. Attualmente sono ricoverati in terapia intensiva 58 (+4) pazienti, i ricoverati con sintomi sono 982. Gli attualmente positivi sono 225.505, il numero complessivo dei morti per Covid in Sicilia sono 10.026 (+31 rispetto a ieri).

Questo il dettaglio nelle province: Palermo 1.802, Catania 1.062, Messina 999, Agrigento 867, Trapani 807, Siracusa 623, Ragusa 603, Caltanissetta 539, Enna 135.

In Italia sono 99.457 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 30.710. Le vittime sono invece 177, in aumento rispetto alle 95 di ieri. Sono 1.266.878 le persone attualmente positive al Covid, con un incremento di 12.822 nelle ultime 24 ore. In totale sono 14.496.579 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 159.054. I dimessi e i guariti sono 13.070.647, con un incremento di 87.297 rispetto a ieri.