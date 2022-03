CATANIA – Durante un controllo in una sala da ballo in via Comunità europea i carabinieri di Catania hanno scoperto che il titolare era sprovvisto delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande e dell’esercizio di attività d’intrattenimento pubblica, ma anche che due clienti non avevano il green pass. Le infrazioni hanno complessivamente comportato al proprietario e ai clienti multe per oltre 5.700 euro, così come la chiusura del locale.