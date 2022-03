Ci sono i carabinieri, si tuffa in mare

PALERMO – Sono riusciti a prendere le chiavi dell’auto a un anziano e poi a rubargli la macchina. Ma grazie al gps i carabinieri di Palermo sono riusciti ad arrestarli in corso Tukory. Sono una 27enne e un 19enne accusati di furto. Il ragazzo, finito ai domiciliari, è stato poco dopo pizzicato in strada e per evitare un controllo dei carabinieri si è tuffato in mare. Ma al termine di una nuotata è stato bloccato e arrestato nuovamente.

Il furto della Fiat Panda è avvenuto dalle parti di via Giuseppe Alessi. Nella vettura era installato il sistema satellitare. Grazie al segnale i militari hanno raggiunto la zona del centro, trovando i due giovani a bordo della vettura in corso Tukory. Le pattuglie hanno circondato l’auto e fermato i due giovani sorpresi a bordo.