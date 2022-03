Catania, poliziotti aggrediti mentre catturano rapinatori

CATANIA – Arrestati dalla sezione antirapina della squadra mobile di Catania due rapinatori, Vincenzo Giovanni Spampinato, 44 anni, e Lucio Romano di 32. Sono sospettati di essere gli autori di una serie di rapine ai danni di esercizi commerciali di Catania. Alcuni colpi commessi tra dicembre del 2021 e il successivo mese di febbraio sono stati immortalati dalle telecamere di videosorveglianza, le immagini hanno permesso di definire i ruoli ricoperti dai due. In particolare, Lucio Romano, travisato e armato, ha fatto irruzione nelle attività commerciali impossessandosi del denaro, mentre Vincenzo Giovanni Spampinato, oltre ad affiancare il complice durante le rapine, ha messo a disposizione il proprio scooter per raggiungere i negozi e allontanarsi subito dopo.

Durante la rapina a una farmacia nel quartiere di San Cristoforo del 9 febbraio scorso, i due sono stati intercettati, lungo la via di fuga, da agenti della Mobile che hanno arrestato Spampinato, mentre Romano è riuscito a sottrarsi alla cattura con la collaborazione attiva di diverse persone che hanno aggredito gli agenti durante le fasi dell’arresto. Dopo essere stato rintracciato è stato rinchiuso in carcere, mentre a Spampinato la misura cautelare è stata notificata in carcere nel quale era già ristretto.