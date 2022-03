Catania, Pellegrino lascia

Maurizio Pellegrino presenta le dimissioni. Come preannunciato, il direttore dell’area tecnica del Catania rimetterà l’incarico nelle mani di Benedetto Mancini, l’imprenditore romano giunto a rilevare il club.

“Presenterò le dimissioni dall’incarico di direttore dell’area sportiva del Calcio Catania. Il senso di responsabilità – dice Pellegrino in una nota – ha prevalso su tutto, anche sulle opportunità. L’obiettivo della salvezza della categoria è ormai vicino, sono sereno. Oggi mantengo fede a ciò che avevo già dichiarato, lasciando alla nuova proprietà la possibilità di programmare e di gestire in piena autonomia. Presto incontrerò il signor Mancini per approfondire e definire il passaggio di consegne alle nuove professionalità che sono state già annunciate. Il Calcio Catania rimane nel mio cuore”.

Nella conferenza stampa di ieri, Mancini ha spiegato che avrebbe respinto le dimissioni. Nel frattempo, l’imprenditore romano e i suoi collaboratori stanno perfezionando il trasferimento dei contratti dell’intero settore sportivo, inclusi i dipendenti amministrativi, dal Calcio Catania alla neo costuita Fc Catania 1946.