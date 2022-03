Catania, multe a raffica in centro

CATANIA – Sanzioni amministrative per più di 32mila euro sono state elevate dai carabinieri nel corso di controlli all’illegalità diffusa nel quartiere di San Cristoforo e nella zona di piazza Federico II di Svevia, dove sono stati sequestrati e posti in stato di fermo amministrativo 10 veicoli. Controlli specifici sono stati effettuati nel perimetro del castello Ursino. I militari dell’Arma hanno identificato 42 persone e sottoposto a controlli 26 veicoli, elevando sanzioni per guida senza patente, mancata copertura assicurativa e mancato utilizzo del casco protettivo.