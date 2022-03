Catania, continua l’assedio ai benzinai

CATANIA – Mentre la Commissione di garanzia per lo sciopero boccia lo stop dell’autotrasporto italiano proclamato da lunedì prossimo a livello nazionale, a Catania continuano le code di auto e moto alle stazioni di servizio, con il gasolio e la benzina venduti mediamente a oltre due euro e 25 centesimi.

L’assalto all’approvvigionamento di carburante fa seguito anche alla protesta annunciata dai benzinai contro il caro prezzi: da lunedì prossimo resteranno aperti mattina e pomeriggio, ma terranno al buio gli impianti self service durante il servizio notturno.

In questi giorni l’annuncio dello sciopero dei camionisti, con conseguente blocco delle merci (soprattutto dei prodotti alimentari e del carburante) ha provocato in tutta Italia la corsa all’acquisto di pasta, zucchero, farina, olio e riso, con file di auto alle pompe di benzina, con delle vere e proprie scene da psicosi collettiva.

In alcuni supermercati della Sardegna sono stati svuotati interi scaffali e alcuni distributori sono rimasti temporaneamente a secco di carburante. “Visto che nessuna organizzazione sindacale ha proclamato alcunché, non parliamo di uno sciopero ma di una serrata annunciata dai titolari di piccole aziende di autotrasporto – dice il segretario generale della Filt-Cgil Sardegna Arnaldo Boeddu -; il problema del caro carburante c’è e le motivazioni della protesta sono condivisibili perché il disagio è spalmato su tutta la filiera sino ad arrivare al consumatore finale ma servono soluzioni strutturali da parte del governo a partire dall’abbattimento delle accise”. Intanto a Trasportounito-Fiap la Commissione di garanzia per lo sciopero ha inviato un’informativa segnalando il “mancato rispetto del termine di preavviso di 25 giorni” e richiamando “l’obbligo di predeterminazione della durata dell’astensione”.