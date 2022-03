Catania, con 20 euro bus e metro tutto l’anno

CATANIA – Scatta lunedì prossimo l’iniziativa “Catania Tu-Go”, ovvero un abbonamento integrato metro/bus promosso dall’amministrazione comunale di Catania grazie ai fondi comunitari, a un costo simbolico di appena 20 euro all’anno, poco meno di 1,70 al mese e gratis per i disabili che viaggiano con la rete bus di Amts

A presentare l’iniziativa a Palazzo degli elefanti sono stati il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi e i vertici di Fce e Amts. Nell’abbonamento sono inclusi i parcheggi scambiatori. ”Una svolta epocale per i cittadini di Catania – ha detto Bonaccorsi – poter prendere il bus o la metro a costi irrisori integrando servizi di sosta e trasporto come avviene in altre grandi città italiane ed europee. Il nostro obiettivo principale è un cambio di passo culturale, fare cambiare mentalità ai nostri concittadini, disincentivare l’utilizzo del mezzo privato a favore del trasporto pubblico e della migliore vivibilità degli spazi urbani”.

Riguardo alle modalità operative del progetto, dal 4 aprile la sezione della piattaforma Catania Semplice interna al sito istituzionale del Comune di Catania sarà attiva con la possibilità di presentare tre tipi di istanza; una per gli abbonati, una aperta a tutti senza limiti di reddito o età, una terza riservata ai cittadini con disabilità, con abbassamento della percentuale di invalidità al 67% e quindi l’allargamento della platea di persone interessate, che potranno accedere ai 2 mila abbonamenti messi a disposizione per ciascun anno. Una volta assegnato digitalmente il voucher, gli utenti verranno contattati per ritirare gli abbonamenti in una delle due aziende di trasporto pubblico su gomma e rotaia.

Gli abbonamenti integrati bus/metro al prezzo annuale di 20 euro sono 8 mila annui e il rinnovo dopo il primo anno prevede premialità per chi utilizza con più frequenza il mezzo pubblico. Il costo complessivo dell’intervento di sostegno finanziario è di 7,5 milioni tratti dal Pon Metro.