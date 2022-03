CATANIA – Anche quest’anno il Comune di Catania, aderendo alla sollecitazione dell’Anci nazionale, sostiene gli eventi organizzati per la XI Giornata nazionale di sensibilizzazione sui disturbi dell’alimentazione, conosciuta anche come la giornata del fiocchetto di colore lilla. Stasera sarà illuminato proprio con il colore lilla il balcone centrale di Palazzo degli elefanti, in segno di condivisione dell’iniziativa.