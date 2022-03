I carabinieri hanno arrestato un 40enne di Campofelice di Roccella con l’accusa di detenzione di arma clandestina e ricettazione; l’uomo è stato trovato in possesso di una pistola a tamburo con matricola alterata ed illegalmente detenuta. Nel corso di una perquisizione domiciliare i militari, con i colleghi del nucleo cinofili del comando provinciale di Palermo, hanno trovato la pistola, nascosta su un armadio della camera da letto. In un deposito per attrezzi all’interno del giardino dell’abitazione è stata trovata una pistola scacciacani senza matricola e tappo rosso. Le armi oggetto di sequestro saranno analizzate dai militari del Ris per accertarne l’eventuale utilizzo per la commissione di altri delitti. L’arresto è stato convalidato dal gip di Termini Imerese.