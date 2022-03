Calcio Catania, nuova scadenza

Dopo la nuova proroga dell’esercizio provvisorio, ecco “l’invito a offrire con gara eventuale” per l’acquisto dal ramo di azienda calcistico del Calcio Catania spa.

SCADENZE E BASE D’ASTA. Il Tribunale di Catania apre nuovamente ai possibili acquirenti del club rossazzurro e lo fa con un atto formale che fissa nelle ore 14 di martedì 15 marzo il termine ultimo per presentare le nuove offerte. Il prezzo base resta quello del secondo bando (500 mila euro).

REQUISITI. Invariati anche i requisiti richiesti: “Ogni soggetto interessato all’acquisto dovrà necessariamente essere un imprenditore con veste giuridica di società a responsabilità limitata o di società per azioni, con sede nella città di Catania, con il nome “Catania” nella denominazione sociale con statuto conforme alle norme di leggi vigenti in materia nonché alle regole prescritte dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e con capitale sociale interamente versato non inferiore al prezzo base d’asta”. Confermata anche la necessità del versamento anticipatamente di una somma non inferiore al 25% del prezzo offerto, a titolo di cauzione.

ASSEGNAZIONE. Cambiano, invece, le modalità di assegnazione. “In caso di unica offerta valida ed efficace – viene spiegato nell’invito a offrire – sarà data comunicazione all’offerente, tramite PEC, entro il giorno successivo, della data, del luogo e del notaio per il perfezionamento della vendita. All’atto della stipula del rogito l’offerente dovrà versare ai Curatori, tramite assegni circolari non trasferibili intestati a “Curatela fallimentare Calcio Catania s.p.a.”, il residuo prezzo”. “In caso di pluralità di offerte efficaci – precisano i curatori – sarà indetta una gara tra gli offerenti che si svolgerà secondo le regole che verranno comunicate agli interessati, a mezzo pec, dalla Curatela”.

MANCINI. Nelle premesse, viene esplicitamente fatto riferimento all’interessamento dell’imprenditore romano Benedetto Mancini. “Preso atto – scrive il tribunale – della manifestazione d’interesse cauzionata trasmessa in data 5/3/2022 ed integrata in data 6/3/2022, con la quale la società F.C. Catania 1946 s.r.l. ha dichiarato la disponibilità a formulare un’offerta irrevocabile di acquisto al prezzo di € 500.000,00 (pari al prezzo base dell’ultima gara andata deserta) e nel rispetto delle condizioni e dei requisiti fissati nel precedente avviso di vendita”.