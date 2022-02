Ucraina, guerra “sempre più probabile”

Un conflitto in Ucraina è sempre più probabile, secondo quanto afferma un funzionario del Dipartimento di Stato citato dai media americani. Dopo il lungo colloquio tra Macron e Putin sulla crisi, c’è stata una telefonata di un’ora tra Biden e il premier russo.

“In via precauzionale, si invitano i connazionali a lasciare temporaneamente l’Ucraina”, dcie l’Unità di crisi della Farnesina. Sono circa 2.000 gli italiani attualmente nel Paese. E’ stato inoltre deciso di far rientrare il personale non essenziale della nostra sede diplomatica a Kiev, che resterà pienamente operativa.

“Stati Uniti e Ue hanno ignorato le richieste della Russia sulla sicurezza”, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov al segretario di stato americano Blinken stamane in un colloquio telefonico risolto in un nulla di fatto. La Russia ha iniziato a ridurre il suo personale diplomatico a Kiev, mentre gli Usa ritirano la quasi totalità dei loro soldati

rimanenti in Ucraina.