Ubriaco, senza patente e contromano su auto rubata

CALTANISSETTA – La polizia di Caltanissetta ha denunciato un sessantenne per furto di auto e porto di coltello. Domenica pomeriggio, un poliziotto libero dal servizio ha segnalato alla sala operativa della questura una macchina che percorreva viale Conte Testasecca contromano. Il poliziotto è riuscito a bloccare il mezzo. L’equipaggio della volante di zona giunto sul posto ha identificato il conducente, un sessantenne, constatando che era in uno stato di ebbrezza alcolica.

Gli agenti hanno accertato anche che l’auto era stata rubata poco prima in un comune dell’Ennese. Al conducente del mezzo è stato sequestrato un coltello. Il sessantenne è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia dove è risultato positivo all’alcol test. Oltre alla denuncia, al sessantenne sono state comminate diverse sanzioni per violazione al codice della strada: guida in stato di ebbrezza, guida senza patente e per la circolazione contromano. Il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario che aveva presentato denuncia di furto.