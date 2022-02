Soldi da Malta nascosti nella ruota di scorta

POZZALLO (RAGUSA) – La guardia di finanza di Pozzallo, insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane hanno effettuato un controllo a un catanese che, alla guida di un’auto appena sbarcata dal catamarano veloce proveniente da Malta, è stato trovato in possesso di circa 500 mila euro in banconote di diverso taglio, non dichiarate. Durante le ordinarie operazioni di identificazione, i militari, insospettiti dall’atteggiamento ansioso dell’uomo, hanno effettuato un’ispezione del veicolo e dei bagagli trovando un trolley visibilmente pesante rivelatosi poi colmo di blocchetti di banconote di diverso taglio avvolti in buste di cellophane per il sottovuoto e non dichiarati al momento del fermo. 

Considerato che il conducente del mezzo non ha saputo fornire valide spiegazioni che giustificassero il possesso di una tale quantità di denaro, i finanzieri di Pozzallo hanno deciso di eseguire un controllo più approfondito anche con l’ausilio dell’unità cinofila Aquila del gruppo della guardia di finanza di Siracusa che da subito ha mostrato interesse verso il portabagagli concentrandosi sulla ruota di scorta, al cui interno sono state trovate, nascoste nella camera d’aria e avvolte con lo stesso packaging, altre banconote. Al termine delle operazioni, i finanzieri e i doganieri hanno sequestrato 237.950 euro.