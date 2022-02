CALTANISSETTA – Un 39enne di Mussomeli è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta in seguito a un incidente in motocross a Favara. Era impegnato in una sessione di allenamenti su un circuito riconosciuto di contrada Giarrizzo.

Dopo il violento impatto col suolo ha riportato gravi ferite. E’ stato intubato dal personale del 118 e trasportato in elisoccorso all’ospedale. Dagli esami sono emersi gravissimi traumi alla testa e al torace. Adesso è in prognosi riservata.