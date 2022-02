Scontro scooter-autocarro, muore 21enne

PALERMO – Un motociclista di 21 anni, Mario Di Peri, ha perso la vita intorno alle 9.30 in via Nicolò Azoti, a Palermo, in un incidente stradale. Fatale l’impatto con un autocarro. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter Honda 750. Di Peri è molto conosciuto in paese. Il padre ha una macelleria e un negozio di food delivery. Sono intervenuti agenti dell’infortunistica della polizia municipale che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente, gli agenti di polizia e i carabinieri. I sanitari del 118 hanno constatato la morte.