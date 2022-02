Rubano fari da Smart in sosta in piazza Trento

CATANIA – Sabato mattina, i poliziotti di Catania sono intervenuti in piazza Trento in seguito alla segnalazione del furto in corso di parti di auto. Agli agenti alcuni passanti hanno raccontato che poco prima due uomini e una donna avevano rubato i fanali posteriori di una Smart parcheggiata per poi allontanarsi a piedi su via Oberdan, in direzione via Umberto. Tutte le informazioni sono state veicolate via radio agli altri equipaggi che sono riusciti a individuare e bloccare i tre.

I due uomini erano entrambi pluripregiudicati anche per reati con il patrimonio: uno era evaso dagli arresti domiciliari, mentre l’altro era sottoposto all’obbligo di dimora. I tre sono stati trovati in possesso di 4 fanali posteriori rubati da Smart e un’autoradio con display touch screen, oltre a un cacciavite, un coltello a serramanico e due coltelli multifunzione. I tre sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e denunciati per porto di armi e oggetti atti a offendere. L’arrestato domiciliare è stato arrestato anche per evasione.