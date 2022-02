Rapine e furti con cavalli di ritorno: 4 arresti

SIRACUSA – La polizia di Pachino ha notificato ordinanze di custodia cautelare in carcere a 4 uomini di 52, 42, 41 e 35 anni, indagati per rapine, furti ed estorsioni (due erano già in carcere e uno agli arresti domiciliari). L’indagine denominata “Banda Bassotti” ha preso il via dopo furti e rapine a Pachino, Noto, Rosolini e Modica, nel periodo dal luglio a settembre 2019. Gli indagati sarebbero stati particolarmente violenti e avrebbero usato armi come nel caso delle rapine negli esercizi commerciali Ard Discount di Pachino e l’Eurospin di Rosolini. I 4 sono accusati di due rapine, due tentativi di furto, 5 furti, e due furti con estorsione col cosiddetto metodo del cavallo di ritorno.