“Questa piazza è un pericolo per i bambini”

Nessun gioco per bambini ma in compenso tantissime macchine e danni enormi all’arredo urbano. Questa è la situazione di piazza Pergolesi a Catania secondo la segnalazione del consigliere del II municipio Andrea Cardello. “Uno spazio mai adeguatamente utilizzato – dice -, una parte del quartiere di Picanello che necessita immediatamente di un piano di rilancio per rivalutare uno dei più importanti luoghi di aggregazione per tantissimi bambini che vivono in questo territorio”.

“Parliamo di un luogo dalle grandi potenzialità dove la gente viene a pregare – afferma Cardello -; non solo, qui ci giocano moltissimi bambini che sistematicamente rischiano di essere investiti dalle auto che attraversano la piazza. Le idee e le proposte necessarie a rivalutare la zona ci sono ma tutte urtano contro il vandalismo e la maleducazione di troppa gente. Le attuali condizioni devono fare posto a una manutenzione straordinaria con l’ausilio di un sistema di telecamere di sicurezza per proteggere la piazza dai teppisti”.

