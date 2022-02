LIPARI (MESSINA) – Due marittimi sono risultati positivi al virus sul traghetto della Siremar che collega la terraferma con le Eolie e nella corsa serale da Milazzo si è reso necessario sostituire la nave.

Al posto della “Sibilla” è partita, con due ore di ritardo, “L’Isola di Stromboli”, il tempo necessario per reperire un nuovo equipaggio, per Vulcano e Lipari. Per la “Sibilla” è scatta la sanificazione e l’isolamento fiduciario dell’equipaggio.