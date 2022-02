Palermo, tre nuovi primari al Villa Sofia-Cervello

Nominati tre nuovi primari all’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello” di Palermo. Sono Francesco Arcoleo per l’Unità Operativa Complessa di Patologia Clinica, Tiziana Maniscalchi per la Medicina d’Accettazione e d’Urgenza e Orazia Diquattro per Microbiologia e Virologia. Arcoleo si è specializzato presso la scuola di Specializzazione di Patologia Clinica e Immunoematologia dell’Università degli Studi di Palermo e ha conseguito oltre a vari corsi di perfezionamento in Immunologia, un Master di management in Medicina di laboratorio alla Bocconi.

Tiziana Maniscalchi è un volto simbolo dell’emergenza pandemica sia alla guida del Pronto Soccorso Covid del Cervello, sia in qualità di coordinatrice provinciale dei posti letto Covid. Recentemente ha ricevuto l’onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica da parte del capo dello Stato proprio per il suo impegno in prima linea anche sul fronte della battaglia pro- vaccinale. La Diquattro è particolarmente esperta in diagnostica microbiologica molecolare e per lungo tempo si è dedicata alle problematiche inerenti i trapianti di midollo. Ha partecipato a numerose attività di ricerca e diagnostica nell’ambito di diversi progetti, tra cui spiccano: “Sorveglianza della Listeriosi in Sicilia: monitoraggio e caratterizzazione molecolare degli isolati di Listeria da matrici alimentari e da fonti umane” e “Sorveglianza delle infezioni invasive da Enterobatteri produttori di carbapenemasi”.