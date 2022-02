Operaio forestale recuperato in un dirupo

CATANIA – Allertate dalla centrale operativa del 118, due squadre della Stazione Etna nord del Soccorso alpino e speleologico siciliano sono intervenute per il recupero di un operaio forestale infortunatosi nella zona di monte Piluso, sul versante nord dell’Etna. Raggiunto l’operaio, che presentava una sospetta frattura alla gamba, i tecnici hanno provveduto al suo recupero, mediante manovre alpinistiche, alla sua stabilizzazione e al trasporto tramite barella portantina fino all’ambulanza del 118, in attesa lungo il sentiero del demanio Pirao. L’infortunato è stato ospedalizzato in elicottero, atterrato sull’elipista del vicino parco Sciarone.