Nuovo cantiere sulla tangenziale di Catania

CATANIA – Da lunedì prossimo sarà avviato un nuovo cantiere per l’installazione di una barriera spartitraffico sulla tangenziale ovest di Catania. I lavori sono previsti dal km 10,300 al km 10,800, tra gli svincoli di Misterbianco e San Giorgio.

Come di consueto saranno chiuse le corsie di sorpasso in entrambe le direzioni, con turnazione h24 per limitarne al massimo la durata e poiché la complessità del cantiere non consentirebbe interventi in sola fascia notturna. In prossimità delle aree di cantiere sarà consentita la marcia su file parallele con l’utilizzo delle corsie d’emergenza, con divieto di sorpasso e limite di 60 km/h, secondo quanto indicato dalla segnaletica installata in loco.

La barriera spartitraffico di nuova concezione brevettata da Anas – denominata National dynamic barrier anas – è già visibile sui tratti già completati, arrivati ormai quasi all’80%.