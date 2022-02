Da 10 a 5 giorni la quarantena per i non vaccinati entrati in contatto stretto con un positivo. Una circolare aggiorna le misure di quarantena e autosorveglianza. La cessazione della quarantena è condizionata a un test finale. E Ffp2 obbligatoria per i 5 giorni successivi.

Per chi ha la totale copertura e ha fatto il booster o è guarito negli ultimi 120 giorni, come già previsto c’è solo l’autosorveglianza di 5 giorni e l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 per 10 giorni in tutto.