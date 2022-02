Né pass né mascherina: chiuso chiosco a Catania

CATANIA – La polizia di Catania ha effettuato una serie di controlli nel quartiere di San Cristoforo, identificando oltre 100 e sequestrando 7 veicoli per guida senza patente, guida senza casco e mancanza di assicurazione, con multe complessive per 18.025 euro.

Inoltre gli agenti hanno chiuso per 5 giorni un chiosco bar di via Poulet in cui sono state riscontrate diverse irregolarità, tra cui il mancato uso della mascherina da parte di un dipendente e la presenza di un cliente privo di green pass: ciò ha comportato sanzioni al titolare, al dipendente e all’avventore, per un totale di 1.200 euro.