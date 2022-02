Modica, nuovo primario di Geriatria al Maggiore

Nuovo primario per il reparto di Geriatria dell’ospedale Maggiore di Modica, si tratta di Salvatore Abbate. Laurea in Medicina e Chirurgia nel 2000 all’Università degli Studi di Catania e specializzazione in Geriatria e Gerontologia nel 2004 nella stessa Università, Abbate ha iniziato a prestare la sua attività di specialista nel reparto di Geriatria dell’ospedale di Noto. Si è sempre occupato sia dei pazienti in acuto sia dei cronici con setting geriatrico e non solo dal punto di vista clinico ma anche sociale attenzionando il loro reinserimento nel territorio.

Dal 2006 lavora come dirigente medico nel reparto di Geriatria dell’ospedale modicano. Durante il servizio ha svolto anche una significativa attività nell’ambulatorio di Diabetologia, questo impegno gli ha permesso di acquisire competenze nella gestione del paziente geriatrico con diabete migliorandone la qualità di vita con terapie innovative e aggiornate alle ultime linee guida di diabetologia-geriatria ma anche riducendo gli accessi al pronto soccorso. L’utilizzo di farmaci innovativi per terapia osteoporosi ha notevolmente ridotto il rischio di frattura e quindi ha migliorato il grado di autonomia del paziente. Il nuovo primario ha partecipato a vari eventi scientifici sulle specialità geriatrico-diabetologiche accrescendo sempre di più le competenze nella gestione della complessità del paziente geriatrico e fragile.