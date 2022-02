“Migranti positivi in giro a Pozzallo? Meloni sbaglia”

“Si sono concluse nella serata di ieri tutte le operazioni di sbarco dei migranti della Ocean Viking e del veliero, approdati l’altro ieri sera nel porto di Pozzallo. I minori non accompagnati sono stati ospitati in parte nell’hotspot di Pozzallo e i rimanenti presso la struttura di contrada Cifali a Ragusa. Dei 338 migranti, 35 sono risultati positivi al Covid e imbarcati nella nave quarantena Azzurra già partita da Pozzallo”.

Lo rende noto il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, che a questo proposito aggiunge: “Spiace che un leader politico nazionale come la Meloni, in un suo post faccia trasparire l’idea che i 35 migranti positivi si trovino liberamente a Pozzallo. Così non è. In questa città, come sempre, si fa accoglienza e lo si fa con grande umanità e con grande professionalità con le forze dell’ordine, le autorità sanitarie, le associazioni umanitarie e con l’ottimo coordinamento della Prefettura di Ragusa”.