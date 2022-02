Messina, battuta a vuoto

f.tr.) Il Messina crolla contro il Monterosi. La partita che doveva rappresentare la conferma di un periodo positivo si è trasformata in un vistoso passaggio a vuoto, complice un turn over che non paga.

Il Monterosi colpisce subito con Ekuban, che batte sul primo palo Lewandowski approfittando di un errore di Celic. I padroni di casa, dopo aver sfiorato in un paio di occasioni il gol, raddoppiano prima dell’intervallo: errore di Camilleri in costruzione, i laziali recuperano palla e vanno in verticale per Costantino che con un tocco d’esterno supera Lewandowski in uscita.

Nella ripresa la reazione del Messina è timida e non va oltre una punizione calciata da Damian con Celic che da pochi passi spara alto. Il Monterosi chiude il match con il terzo gol di Costantino, autore di un pregevole colpo di tacco al volo su cross dalla destra di Verde. La rete della bandiera, al 95’ di Marginean, non serve a nulla.

MONTEROSI TUSCIA-MESSINA 3-1

Monterosi (3-5-2): Alia 6; Rocchi 6.5, Borri 6.5, Mbende 6.5; Verde 7.5 (43′ st Milani sv), Parlati 6.5, Franchini 7, Adamo 6.5, Cancellieri 6.5 (43′ st D’Antonio sv); Costantino 8 (30′ st Artistico sv), Ekuban 7.5 (50′ st Fiaschetti sv). In panchina: Daga, Errico, Tartaglia, Basit, Follo, Basile, Buglio. Allenatore: Menichini 7.5

Messina (4-3-3): Lewandowski 5.5; Trasciani 5, Fazzi 5, Celic 5, Camilleri 5.5; Fofana 5.5 (16′ st Marginean 6), Damian 6, Rizzo 6; Russo 5.5 (16′ st Statella 5), Piovaccari 5, Balde 5.5 (38′ st Simonetti sv). In panchina: Caruso, Fantoni, Angileri, Carillo, Konate, Rondinella, Busatto. Allenatore: Raciti 5

Arbitro: Carella di Bari 7

Reti: 9′ pt Ekuban, 44′ pt e 27′ st Costantino, 51′ st Marginean

Note: spettatori 250 circa. Ammoniti: Trasciani, Parlati, Verde, Franchini, Camilleri, Damian, Rocchi. Angoli: 5-1. Recupero: pt 1′, st 6′.