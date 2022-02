RANDAZZO (CATANIA) – I carabinieri di Randazzo hanno denunciato un 52enne di Castiglione di Sicilia perché gravemente indiziato di porto di armi o oggetti atti ad offendere. La pattuglia stava transitando a Linguaglossa, in via Roma, quando i militari non hanno potuto fare a meno di notare lo strano comportamento del conducente di una Bmw che, alla loro vista, ha repentinamente rallentato la propria andatura con il chiaro intento di non destare sospetti.

Decisione improvvida perché i militari gli hanno imposto l’alt. A bordo erano in quattro, compresi due minorenni sul sedile posteriore. I carabinieri all’inizio non hanno riscontrato alcunché, ma poi nel borsello a tracolla del passeggero, che in maniera evidente lasciava trasparire un certo nervosismo, hanno trovato un coltello della lunghezza totale di 15 centimetri, detenuto senza giustificato motivo e sequestrato.