Imbrattato muro della sede Pd di Catania

CATANIA – Ignoti hanno divelto ieri la targa della sede provinciale del Pd e imbrattato il muro esterno con la scritta “Lorenzo vive! PD=assassini”. L’episodio è stato denunciato alla polizia dai segretari provinciali del partito, Angelo Villari, e dei giovani democratici, Bruno Guzzardi. Sulla vicenda indaga la Digos.

“Ci siamo recati in questura – spiega in una nota Villari – per denunciare l’atto intimidatorio subito oggi dal Partito democratico catanese. È evidente che dopo quanto avvenuto nella segreteria di Claudio Fava, anche questo atto rappresenta un’intimidazione a tutto il Pd catanese impegnato in una battaglia politica civile e contro ogni violenza. Le minacce non ci fermeranno!”.

I deputati del Movimento 5 Stelle della città metropolitana di Catania all’Ars esprimono solidarietà al Partito democratico del capoluogo etneo: “Un gesto che condanniamo con determinazione: non c’è alcuna ragione che potrebbe giustificare quelle parole violente, scritte imbrattando la facciata di una sede di partito. Purtroppo parte della società soffre di un deficit di educazione civica, prima ancora che politica. Da qui bisogna ripartire”.