Il papa a sorpresa nell’ambasciata russa

Papa Francesco si è recato stamane a sorpresa all’ambasciata russa presso la Santa sede, in via della Conciliazione, per manifestare la sua preoccupazione per la guerra e per chiedere la fine dei bombardamenti.

A proposito di questa iniziativa a sorpresa e senza precedenti del Pontefice, l’ambasciatore di Mosca presso la Santa sede Alexander Avdeev ha riferito ai media russi che “il papa voleva personalmente chiedere della situazione in Donbass e Ucraina” e ha espresso la sua grande preoccupazione per la situazione umanitaria e per le condizioni della popolazione sia in Donbass che nel resto del Paese.

“Ha esortato a prendersi cura bambini, prendersi cura dei malati e dei sofferenti, prendersi cura delle persone. Secondo lui, questo è il principale obiettivo cristiano”, ha detto Avdeev. Il colloquio è durato circa 40 minuti.