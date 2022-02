Mentre la maggioranza degli stati europei ha superato il picco di casi di Covid, il mondo si prepara a riaprire: a New York via le mascherine al chiuso, in Gran Bretagna il primo ministro Boris Johnson punta a eliminare alla fine del mese tutte le restrizioni, compreso l’isolamento per i positivi.

In Francia il governo ritiene che ci siano “motivi di sperare” che tra “fine marzo e inizio aprile si possa revocare il pass vaccinale”, equivalente del super green pass italiano.