Gravina, trova soldi smarriti e li consegna

GRAVINA DI CATANIA (CATANIA) – È una storia a lieto fine quella accaduta a un cittadino gravinese: il denaro che aveva smarrito dieci giorni fa è stato ritrovato e riconsegnato.

“La somma in contanti che l’uomo aveva prelevato per pagare l’affitto – spiega il comandante dei vigili urbani Michele Nicosia – è stata persa nei pressi della Casa comunale ed è stata ritrovato da un onesto pensionato gravinese, il quale lo ha consegnato al nostro comando, riferendo anche le circostanze del ritrovamento. Ci siamo subito attivati per rintracciare il legittimo proprietario, usando anche le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti in zona, fino a individuare l’uomo. Dopo alcuni giorni siamo riusciti a contattarlo e a recapitargli i soldi. Si è commosso e ci ha chiesto di poter ringraziare personalmente il pensionato”.