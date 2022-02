Geotrans in gestione a ex dipendenti

CATANIA – La Geotrans di Catania, colosso siciliano dei trasporti su gomma appartenuta al clan Santapaola-Ercolano, sequestrata nel 2014 e confiscata definitivamente nel 2019, è passata in gestione alla Geotrans Coop, la cooperativa costituita dagli ex dipendenti della società. Lo rende noto la Legacoop Sicilia, parlando di una “storia a lieto fine come non sempre è accaduto in passato nel mondo delle aziende confiscate alla mafia”. La formalizzazione della concessione gratuita dei beni aziendali e il passaggio di commesse e contratti sotto la bandiera della Geotrans coop è avvenuta ieri pomeriggio dal notaio alla presenza dei rappresentanti di Legacoop Sicilia, che fin dall’inizio “ha sostenuto – sottolinea l’associazione – il percorso di rinascita dell’azienda e ha partecipato alla costituzione della nuova cooperativa che la gestirà nei prossimi anni. L’operazione è stata possibile anche grazie all’aiuto economico della Cfi, società partecipata dal ministero dello Sviluppo economico”.

“È stata Legacoop Sicilia – afferma il vicepresidente Alessandro Sciortino – a pilotare e condurre in porto alcune operazioni necessarie al mantenimento in vita dell’azienda dopo che, a seguito del sequestro e della confisca, la clientela storica aveva voltato le spalle alla Geotrans. Tra queste c’è l’importante commessa di Coop Alleanza 3.0, il colosso della Gdo che fa capo a Legacoop, che attraverso il presidente di allora Adriano Turrini ha sostenuto l’impresa in amministrazione giudiziaria”. A apporre materialmente la firma nell’atto di affidamento Luciano Modica, in un primo tempo amministratore giudiziario, quindi amministratore unico nominato dall’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata, e ora presidente della nuova coop.