Drusilla a Catania

“Eleganzissima”, lo spettacolo di Drusilla Foer, sarà al teatro Metropolitan di Catania il 25 marzo, al teatro Mandanici di Barcellona il 26 marzo e al teatro Golden di Palermo il 28 marzo (data già sold out). Sono quindi tre gli appuntamenti siciliani per la co-conduttrice del Festival di Sanremo.

La tappa etnea è organizzata in collaborazione con il teatro Musco, dove inizialmente lo spettacolo era stato previsto; poi per la grande richiesta da parte del pubblico si è deciso di spostare la tappa al Metropolitan, che dispone di spazi più ampi. Il recital scritto e interpretato da Drusilla Foer, in una nuova versione aggiornata, prosegue il suo viaggio raccontando gli aneddoti tratti dalla vita di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile.

In “Eleganzissima”, essenziali al racconto biografico sono le canzoni, che Drusilla interpreta dal vivo accompagnata dai suoi musicisti. Cantante, attrice e autrice, è da tempo un’icona di stile. Personaggio irriverente e antiborghese, si presta spesso a sostegno di cause sociali importanti.