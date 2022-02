Covid: in Sicilia 7.000 guariti al giorno

Sono 5.504 i nuovi casi di Covid in Sicilia, ieri erano 5.594. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 37.623 test, con il tasso di positività che scende dal 15 al 14%. Trentasei i morti (per un totale di 9.253), più di 7.000 i guariti, come ieri. Nelle rianimazioni ci sono 99 pazienti (+2).

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati nelle nove province: 1.196 a Catania, 1.175 a Messina, 1.144 a Palermo, 623 a Siracusa, 419 a Ragusa, 358 ad Agrigento, 345 a Trapani, 304 a Caltanissetta, 92 a Enna.

In tutta Italia i nuovi casi sono 50.534. Ieri erano 53.662. Le vittime del virus sono 252 (ieri 314). Effettuati 492.045 test (ieri 510.283), il tasso di positività è al 10,2%, in lieve calo rispetto al 10,5% di ieri.

Sono 953 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 34 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 76. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 13.387, ovvero 561 in meno rispetto a ieri. Sono 12.427.773 gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 1.369.778, in calo di 34.344 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 152.848. I dimessi e i guariti sono 10.905.147, con un aumento di 84.767 rispetto a ieri.