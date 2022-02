Colpaccio Messina

f.tr.) Il Messina centra il colpaccio in casa della capolista Bari e conferma il cambio di passo già visto nel derby. Partita perfetta dei giallorossi che l’hanno interpretata con la giusta determinazione, mostrando grande personalità soprattutto nel primo tempo. Il gol del Bari, arrivato dopo dieci minuti con un colpo di testa di Terranova sugli sviluppi di un calcio d’angolo, sembrava aver indirizzato la partita a favore della capolista. Ma il Messina ha mostrato una reazione di carattere trovando il pareggio dopo appena cinque minuti con Trasciani, sempre su calcio d’angolo e poi controllato bene il match senza mai correre rischi se non poco prima dell’intervallo quando Antenucci ha colpito il palo.

Nella ripresa, il baricentro del Messina è più basso ma il Bari non trova spazi grazie all’occupazione degli spazi da parte dei giallorossi. Lewandowski salva il risultato alla mezz’ora sul tiro a botta sicura e da posizione ravvicinata di Cheddira. Nel finale, il Messina piazza il colpo vincente in contropiede proprio quando il Bari provava a chiudere i giallorossi nella loro metà campo. Fofana imbecca Goncalves davanti a Frattali e lo batte con un tiro sotto la traversa. Per il Messina tre punti pesantissimi nella corsa salvezza

Una doppietta di Brunori evita il ko del Palermo a Campobasso. L’attaccante rosanero sblocca la gara dopo 17 minuti avventandosi su un lancio lungo e approfittando di un’incertezza della difesa molisana. I padroni di casa pareggiano dopo appena un minuto con una combinazione tra ex Catania: assist di Merkaj per il tocco ravvicinato di Emmausso. Nella ripresa il sorpasso dei rossoneri con un sinistro di Pace (che poco prima aveva fallito un’occasione clamorosa) sul quale Pelagotti si dimostra incerto. A salvare i rosanero è ancora Brunori, che torna a segno su assist di Soleri. Il Campobasso resta in dieci nel recupero per il rosso a Menna, autore di un fallo su Soleri lanciato a rete, ma il risultato non cambia più.

BARI-MESSINA 1-2

Bari (4-3-1-2): Frattali 6; Pucino 5, Terranova 6, Gigliotti 5.5, Ricci 6; Maita 5, Maiello 6, Scavone 5.5 (20′ st Galano 5.5); D’Errico 5.5; Antenucci 5.5, Cheddira 5 (33′ st Simeri sv). A disp. Polverino, Plitko, Celiento, Di Cesare, Bianco, Citro, Misuraca, Mazzotta, Belli, Daddario. Allenatore: Mignani 5

Messina (4-2-3-1): Lewandowski 6.5; Trasciani 6.5, Celic 6.5, Carillo 6, Fazzi 6.5; Fofana 7, Rizzo 6.5; Russo 6.5 (12′ st Statella 6), Marginean 6.5 (20′ st Konate 6), Goncalves 6.5 (46′ st Camilleri sv); Adorante 6 (12′ st Piovaccari 6). A disp. Caruso, Fantoni, Simonetti, Balde, Rondinella, Darmian, Angileri, Dipinto. Allenatore: Raciti 7.

Arbitro: Ricci di Firenze 6.5.

Reti: 10′ pt Terranova, 16’pt Trasciani, 42’st Concalves.

Note: spettatori 5.283. Ammoniti: Celic, Gigliotti, Fofana. Angoli: 10-5. Recupero: 0′; 4′.

CAMPOBASSO-PALERMO 2-2

Campobasso (4-3-3): Zamarion 6; Fabriani 6.5, Menna 5.5, Dalmazzi 5.5 (38′ st Magri sv), Pace 7; Candellori 7, Persia 6, Bontà 6.5 (38′ st Giunta sv); Merkaj 7 (28′ st Bolsius sv), Emmausso 7 (17′ st Vanzan 5), Liguori 6.5 (17′ st Rossetti 6). In panchina: Raccichini, Coco, Sbardella, Ladu, Martino, Di Francesco, Tenkorang. Allenatore: Cudini 7

Palermo (4-2-3-1): Pelagotti 6; Buttaro 6.5, Somma 6.5, Marconi 6 (32′ st Giron sv), Perrotta 5.5; De Rose 7, Odjer 6; Valente 5 (32′ st Floriano sv), Luperini 6 (32′ st Soleri 7), Felici 6 (1′ st Silipo 6); Brunori 7. In panchina: Massolo, Accardi, Crivello, Damiani, Fella. Allenatore: Baldini 6

Arbitro: Longo di Paola 5.5

Reti: 17′ pt Brunori, 18′ pt Emmausso, 24′ st Pace, 41′ st Brunori.

Note: spettatori 3500 circa. Espulsi al 10′ st Tenkorang (in panchina) per proteste e al 44′ st Menna per doppia ammonizione. Ammoniti: Bontà, Persia, Pace, Brunori, Marconi, De Rose e l’allenatore Baldini. Angoli: 3-8. Recupero: 1′; 5′.