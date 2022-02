Catania, troppa gente in discoteca

I carabinieri del Nas di Catania, insieme ai colleghi della compagnia di piazza Dante, durante controlli del rispetto delle norme della movida nel centro storico etneo, hanno sottoposto a verifica, anche per l’osservanza delle disposizioni per il contenimento della diffusione epidemica, alcune discoteche in via Raffineria e in via Simeto.

I militari hanno verificato a campione il possesso del super green pass da parte di 120 avventori, riscontrando che in tre discoteche non era stato limitato l’accesso della clientela: al momento del controllo, all’interno dei locali erano presente un numero di persone maggiore rispetto alla percentuale del 50% consentita (in particolare, in due dei locali sono state trovate rispettivamente 348 e 286 persone rispetto alle 90 e alle 70 consentite dalla normativa in vigore). I rispettivi titolari delle discoteche sono stati sanzionati amministrativamente per una somma di 1.200 euro, disposta anche la chiusura immediata dell’attività per un giorno.

I militari hanno svolto anche un servizio di controllo della circolazione stradale nella zona dove si trovano i locali sottoposti a verifica, identificando 53 persone ed elevando sanzioni a un automobilista per la mancata revisione della macchina e a un altro che, invece, non si è voluto sottoporre all’esame alcolimetrico.