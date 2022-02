Catania, il centro vaccinale si trasferisce

CATANIA – Sarà operativo dall’1 marzo a Catania un nuovo centro vaccinale, ospitato in alcuni locali del quartier generale dell’emergenza Covid di via Pasubio 19. Dotato di aree per l’accettazione, l’attesa, le anamnesi e le vaccinazioni, sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18.

Prevalentemente pensato per le vaccinazioni dei più piccoli e delle presone fragili, sarà aperto a tutti. Il punto vaccinale avrà una speciale area dedicata ai bambini. E per rendere l’ambiente più accogliente, le stanze saranno colorate e ricche di personaggi a loro familiari.

La decisione rientra nell’ambito di un piano più ampio che prevede la rimodulazione dei siti vaccinali in tutta la provincia. “Dal 27 febbraio – spiega il commissario Pino Liberti – chiuderà il punto vaccinale al Comune di Catania, dove sono state somministrate quasi 14 mila dosi. L’obiettivo era trovare un’altra sede al centro della città”.